Agerola, controlli anti abusivismo edilizio: sequestrati due cantieri irregolari. Ce ne parla Carlo Cafiero in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Metropolis. Controlli straordinari dei carabinieri ad Agerola. Un’operazione ad ampio raggio, che ha interessato lo spaccio di stupefacenti, l’abusivismo edilizio e anche il rispetto delle normative anti – Covid, considerato che da domenica scorsa la Campania è diventata arancione e, quindi, è scattato il divieto di spostarsi tra i Comuni se non per lavoro o necessità. Durante l’attività, i carabinieri della locale stazione hanno sequestro due cantieri edili fuorilegge, rispettivamente nelle frazioni San Lazzaro e Pianillo. Sempre a San Lazzaro, i militari dell’Arma hanno sequestrato 50 grammi di marijuana a casa di un pregiudicato ed eseguiti vari controlli antidroga, durante un servizio mirato in tutto il territorio di Agerola. I carabinieri hanno anche fermato numerosi veicoli per controlli di routine. Va inoltre ricordato che l’ultimo week – end, complice il clima quasi primaverile, aveva visto ad Agerola centinaia di persone in giro non residenti. Anche il Sentiero degli Dèi è stato preso d’assalto da centinaia di persone. E così le forze dell’ordine hanno deciso di intensificare i controlli, anche per far rispettare la zona arancione e limitare il rischio di contagi da coronavirus. Intanto proseguono i lavori di riparazione di 17 telecamere di videosorveglianza sul territorio cittadino.

Si tratta delle postazioni di telecamere non funzionanti ormai da diverse settimane, fattore che spesso ha rallentato (se non addirittura bloccato) anche le indagini delle forze dell’ordine in merito a furti e incidenti stradali avvenuti sul territorio agerolese di recente. È il caso, ad esempio, del dramma verificatosi lo scorso 7 gennaio all’interno della galleria La Palombella, dove fu travolta e uccisa la ciclista da una o più auto pirata Anna Fogliamanzillo, 37enne ciclista di Boscoreale. A distanza di più di un mese da quell’incidente, non ci sono stati ancora risvolti alle indagini avviate dalle forze dell’ordine. Alla luce di questi disservizi, l’amministrazione ha deciso di affidare (per una cifra di 40mila euro) alla società “Connectivia srl” l’appalto per l’installazione di ulteriori 13 telecamere e per la riparazione di quelle non funzionanti.