Agerola, conclusi i lavori di ammodernamento della rete elettrica in alta tensione.

Si è concluso in soli 10 giorni l’intervento che ha visto Terna ed E-Distribuzione impegnate nella manutenzione straordinaria della linea elettrica a 60 kV di collegamento tra la Cabina Primaria di Lettere e quella di Agerola che alimenta la Costiera Amalfitana, necessario per garantire la continuità e la sicurezza elettrica anche nel nostro comune.

I lavori, per un intervento unico nel suo genere, si sono resi necessari a seguito degli eventi atmosferici dei mesi scorsi che hanno compromesso la rete elettrica su un’infrastruttura, indispensabile a noi tutti per fruire di un servizio essenziale.

Per garantire la continuità del servizio ai cittadini e limitare disagi alle attività economiche e produttive, Terna ed E-Distribuzione hanno messo in atto un piano di emergenza che ha previsto l’utilizzo di diversi gruppi elettrogeni dislocati sul nostro territorio. Abbiamo come Comune richiesto ed ottenuto un presidio costante e un servizio di sorveglianza sui gruppi elettrogeni h24, al fine di ridurre al minimo gli impatti sulle utenze.

Ringraziamo Terna ed E-Distribuzione per aver accolto celermente e, sempre con ampia disponibilità, questa ed altre nostre istanze.

È stato un intervento poderoso di ammodernamento che in qualche modo giustifica le difficoltà e i disagi che pure abbiamo vissuto negli utlimi giorni. Mai però negli ultimi 50 anni sulla linea a 60 kV Agerola – Lettere è stato necessario rendere indisponibile l’alta tensione per diversi giorni. Mai negli ultimi 50 anni si è intervenuto in maniera così massiccia per la sicurezza e l’efficienza delle infrastrutture elettriche nel nostro comprensorio.