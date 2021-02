Agerola, centrodestra: tre nomi in lizza per le comunali. A fornirci tutti i dettagli è un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Metropolis a firma di Carlo Cafiero. Tre nomi per il centrodestra. A pochi mesi dalle elezioni amministrative, ad Agerola l’opposizione è alla ricerca di unità per contendere la vittoria elettorale al gruppo di maggioranza Nuovamente Agerola. Il passaggio di Michele Pisacane al centrodestra (l’ex parlamentare è stato nominato coordinatore campano di Cambiamo, partito di Giovanni Toti) rimescola le carte e consente alla coalizione di centrodestra di rinforzarsi. Secondo indiscrezioni, lo stesso Pisacane potrebbe ambire alla candidatura a sindaco, a patto però che la coalizione si presenti unita. Tra i nomi in campo per la leadership c’è anche quello di Giancarlo Panariello, attuale consigliere di minoranza del gruppo Per Agerola guidato da Matteo Florio. Anche Panariello sarebbe nella rosa di nomi in lizza per ottenere la guida del centrodestra. Negli utimi giorni è emerso anche un altro nome: si tratta di Alfonso De Stefano, medico con trascorsi in politica nel gruppo di Alleanza Nazionale (partito che, dopo la debacle di Gianfranco Fini, è stato tramutato in Fratelli d’Italia da Giorgia Meloni). L’obiettivo è quello di mettere insieme il gruppo di Pisacane, di cui fa parte l’ex consigliere comunale Silvio Imperati, l’area di Per Agerola vicina all’ex parlamentare Antonio Milo e guidata da Florio e Panariello, la componente di destra formata da Fratelli d’Italia e dalla Lega e il gruppo che fa capo al consigliere Rosario Apuzzo (che si è staccato dai suoi colleghi di minoranza fondando il movimento Forza Agerola). Lavori in corso anche nella maggioranza. Il gruppo Nuovamente Agerola sarà orfano del sindaco Luca Mascolo, non ricandidabile in quanto al suo secondo mandato consecutivo. Anche in questa fazione sono tre i nomi in pole per la candidatura a sindaco: si tratta di Tommaso Naclerio (consigliere con delega al Turismo), il vicesindaco Andrea Buonocore (consigliere più votato alle Comunali del 2016 con 1080 preferenze) e l’assessore Matteo Ruocco, fedelissimo di Mascolo. Nella coalizione si rinnoverà l’alleanza tra Partito Democratico e Italia Viva (che confluiranno nella civica di maggioranza), mentre non ci sarà spazio per il Movimento 5 Stelle, che potrebbe presentarsi da solo alla prossima tornata elettorale.