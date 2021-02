Agerola, blackout in case e negozi: arrivano i generatori. Ce ne parla Carlo Cafiero in un articolo dell’edizione odierna di Metropolis. Un intervento di ammodernamento della rete elettrica, per far fronte ai guasti e ai disservizi provocati dai fulmini e dal maltempo delle scorse settimane. E’ quanto si sta realizzando ad Agerola (così come a Pimonte e Lettere) da Terna, gestore della rete. Lavori che nei giorni scorsi hanno creato non poche polemiche nella cittadina agerolese, con bar ed esercizi commerciali costretti a restare per diverse ore senza energia elettrica. Adesso si è corso ai ripari, con l’utilizzo di grossi generatori, situati nelle piazze di Agerola e lungo le strade, con l’obiettivo (appunto) di fornire corrente elettrica alle attività produttive e alle utenze domestiche. “Abbiamo immediatamente richiesto ai responsabili della società la presenza sul posto h24 di due squadre – fanno sapere dal Comune di Agerola – una di operatori Enel e l’altra di assistenza per il monitoraggio dei generatori, al fine di intervenire – laddove dovessero riproporsi eventuali altri problemi tecnici – in maniera celere e risolutiva al fine di evitare disservizi improvvisi e maggiori”. Tuttavia i generatori hanno già causato un’interruzione elettrica nei giorni scorsi, per un tempo sufficiente a creare disagi e problemi.