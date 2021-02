Agerola: aumentate le corse dei bus, restano i disagi. Ce ne parlano in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Metropolis.

Ha suscitato non poche polemiche la notizia relativa alle corse aggiuntive previste da Sita e Comune, “per facilitare l’arrivo a scuola degli studenti agerolesi che frequentano gli istituti superiori dei comuni limitrofi”. A protestare sono diversi genitori, secondo i quali le corse aggiuntive non troverebbero una copertura all’esigenza degli orari scolastici. “Dalle corse messe in più e pubblicizzate dal Comune – afferma Anna N. – poco cambia per i ragazzi che devono recarsi e tornare da scuola. Per non parlare degli studenti agerolesi che frequentano gli istituti scolastici di Piano di Sorrento, che sono stati letteralmente dimenticati. La verità è che ognuno agisce per sé, senza confrontarsi con le altre realtà”.