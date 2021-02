Agerola: 1 nuovo positivo e 1 guarito

Agerola, nel bollettino odierno rilasciato dalla pagina facebook del Comune si apprende che nelle scorse ore c’è un nuovo guarito ed un nuovo cittadino positivo al Covid-19.

Il nuovo caso positivo è riconducibile al nucleo familiare di un precedente caso positivo accertato. Il totale degli attualmente positivi rimane stabile a 13 unità. Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale raccomanda la massima attenzione da prestare nei contatti familiari e consiglia di limitare gli incontri tra parenti ed amici. Essere in zona gialla non significa abbassare la guardia. Bisogna rispettare le misure di precauzione (mascherina, igiene delle mani e distanza di sicurezza) per preservare la salute propria e dei propri cari. Ognuno di noi può fare la differenza.