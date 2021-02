Acqua per benzina in una stazione di servizio a Piano di Sorrento, danni ad auto e scooter, la colpa della IP

Riceviamo e pubblichiamo . Piano di Sorrento ( Napoli ) . Acqua per benzina. Questo il regalo che decine di automobilisti e scooteristi hanno trovato come presente dopo avere fatto rifornimento al distributore IP di Via delle rose a Piano di Sorrento nella giornata di sabato mattina scorsa 30 gennaio 2021. Chiaramente dopo poche decine di metri gli ignari conducenti si sono bloccati in strada ed hanno spinto o parcheggiato fortunosamente il loro veicolo. I meccanici che sono sopravvenuti hanno constatato l’accaduto e lavorato alacremente per togliere l’acqua con smontaggio e rimontaggio della pompa di carburante per pulizia e rimozione de liquido improprio, dopo avere proceduto finanche anche allo smontaggio dell’impianto del carburante per la pulizia.

Il gestore della stazione di servizio ha spiegato che la colpa è della Ip napoletana e quindi anche lui è danneggiato incolpevolmente .

Dopo avere preso i recapiti dei malcapitati con gli estremi dei veicoli li hanno informati che per l’eventuale rimborso avrebbero dovuto chiamare al numero verde 800987887 dove seguendo una procedura guidata avrebbero potuto interagire con un operatore dell’Italiapetroli per potere aprire la pratica di sinistro da inviare poi ad un’apposita mail… Ma la mail fornita nel messaggio spedito dal noreply@italianapetroli.it, e cioè sinistripv@italianapetroli.it, non ha ancora risposto e quindi si sta pensando a fare denunce ai carabinieri .

Vincenzo Aiello

Riceviamo e doverosamente pubblichiamo l’articolo del giornalista Vincenzo Aiello, la situazione è abbastanza intricata, ma i fatti sono veri, escludiamo colpe nei gestori carottesi , sicuramente la stazione carottese è in Penisola Sorrentina fra le migliori e più oneste che vi siano, quindi sicuramente escludiamo responsabilità da parte loro. Bisogna anche capire se e quanta responsabilità possa esserci nel camion che ha rifornito, quindi non si sa neanche se sia l’ IP in Campania cosa sia successo, dunque non c’è nessuna colpa nel distributore, che si è messo subito a disposizione, potrebbe essere anche colpa di chi ha fatto rifornimento, ma la cosa grave è che l’IP non risponde. E se anche non sappiamo ancora di chi sia la colpa dell’acqua nella benzina, sicuramente l’IP ha colpe gravi nel non rispondere.