Accusa all\'Accademia della Crusca. Il termine \"terrone\" indica i territori del meridione, intesi come regioni arretrati.

Questa mattina 26 Febbraio, l’Accademia della Crusca è stata chiamata in Tribunale da un ingegnere del Mercato San Severino di Salerno, Francesco Terrone. Quest’ultimo sostiene che la voce riportata per definire le origine della parola “terrone” sia altamente discriminatoria. Il vocabolo, infatti, è stato registrato da Bruno Migliorini nel 1950, il quale dedicò un’intera pagina a tale significato, citando che :”La voce nasce nei grandi centri urbani dell’Italia settentrionale con valore di contadino e usata in senso spregiativo e scherzoso per indicare gli abitanti del meridione, in quanto il Sud Italia era una regione caratterizzata da un agricoltura arretrata”. L’ingegnere Terrone chiede in Tribunale che si aggiunga un riferimento “alla terra dei latifondisti” , dunque alla ricchezza del Meriodione, oltre che un riconoscimento ai suoi antenati Terroni che diedero lustro a tutta l’Italia. L’ingegnere procede con questa richiesta considerando che l’Accademia della Crusca è il dizionario più importante a cui tutti fanno riferimento, per questo aggiungendo una accezione negativa, il termine verrà utilizzato contro i meridionali e tutti coloro che portano tale cognome. Come lo stesso ingegnere racconta, egli ha vissuto varie esperienze discriminatorie soprattutto nel Nord Italia a causa del suo cognome: appena laureato, negli anni ’90, Terrone decise di andare nel Nord Italia per cercare un lavoro e, arrivato in Brianza per una supplenza in una scuola, si è sentito dire che con questo cognome poteva fare l’operaio, non certo l’ingegnere; a Milano è rimasto a piedi molte volte poiché quando chiamava un taxi e diceva il suo nome tutti i tassisti si rifiutavano di accompagnarlo, racconta poi l’ingegnere, “e chissà quanti giovani presentano i curriculum nelle aziende vergognandosi di essere

meridionali”,conclude. Alla domanda diretta: «Ha mai avuto voglia di cambiare quel cognome?», l’ingegnere ha risposto fermo: «Mai e poi mai. Lì ci sono le mie radici e la mia identità».

L’Accademia ha risposto all’accusa che è assurdo far pagare alla Crusca la colpa di aver scritto soltanto le origini, anche se discriminatorie, di una parola. La stessa accademia ha sempre contestato l’uso discriminatorio di questa parola, ma essa fa parte della storia e di certo la storia non può essere cambiata. Queste sono le parole di Claudio Marazzini, il presidente della accademia della Crusca,il quale afferma inoltre che secondo il suo punto di vista, l’ingegnere dovrebbe far causa a tutti i dizionari italiani, poiché tutti riferiscono questo significato storico, e non solo alla sua Accademia. Infine il presidente continua il suo discorso dicendo che Terroni cerca solo visibilità e pubblicità.

Terroni allora risponde dicendo che si rivolgerà all’avvocatura dello Stato, la quale si occupa di difendere e tutelare tutte le pubbliche amministrazioni italiane nelle quali l’Accademia fa parte in quanto istituzione di diritto pubblico. Dopo questa citazione, il presidente Marazzini rivela di voler evitare di arrivare in Tribunale per un processo e chiede di giungere a un accordo: Terroni scriverà un commetto sul sito internet della Crusca per approfondire il significato della parola. In ogni caso, sequesto accordo non si riuscisse a concludere, le due parti si scontreranno nel Tribunale di Nocera Inferiore a Settembre.

Progetto Alternanza scuola-lavoro con Positanonews

Amitrano Anna e Starita Rossella