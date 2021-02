Accademia della Crusca:l\'Accademia più antica d\'Italia

L’Accademia della Crusca è un’istituzione italiana che raccoglie studiosi ed esperti di linguistica e filologia della lingua italiana. Rappresenta una delle più prestigiose istituzioni linguistiche d’Italia e del mondo.

Fu fondata nel 1583 a Firenze per opera di Leonardo Salviati, come informale gruppo di amici chiamato “La Brigata dei Crusconi”.Questa era un circolo di poeti, letterati e uomini di diritto, soliti radunarsi in allegre occasioni conviviali, durante le quali recitavano per gioco “cruscate”, ossia discorsi colti ma dallo stile giocoso e scherzoso. L’intenzione dichiarata, che già si evince dalla scelta del nome, è di distaccarsi dalle pedanterie dell’Accademia fiorentina, protetta dal granduca Cosimo I de’ Medici, e di contrapporsi al suo stile severo e classicista. I crusconi combattevano contro la pedanteria classicista anche con l’umorismo, la satira, e l’ironia. I principali fondatori furo o Giovan Battista Deti, il Sollo; Anton Francesco Grazzini, il Lasca; Bernardo Canigiani, il Gramolato; Bernardo Zanchini, il Macerato; Bastiano de’ Rossi, l’Inferigno, cui si aggiunse nell’ottobre 1582 Leonardo Salviati, l’Infarinato. Il suo scopo era quello di conservare il volgare fiorentino poi tutta l’Italia. L’Accademia nacque a ufficialmente il 25 marzo 1585 ed è per questo la più antica accademia della lingua italiana. Da questo momento in poi, abbandona l’impronta ludica e giocosa, per sposare il ruolo normativo che da quel momento in poi avrebbe assunto, conservandolo per secoli. Anche il significato del termine mutò: gli Accademici della Crusca lavorarono per distinguere la parte buona e pura della lingua (la farina) dalla parte cattiva ed impura (appunto, la crusca).

Oggi fa parte della federazione europea delle istituzioni linguistiche nazionali il cui compito è quello di proteggere tutte le lingue europee.

Lo stemma è un frullone o buratto con il motto petrarchesco. L’insegna cita “Il più bel fior ne coglie”. Ha le seguenti funzionalità: il mantenimento e rinnovamento delle tradizioni lessicali attraverso i vocabolari, la preparazione di edizioni critiche di testi significati, l’azione di ricerche originali in ambito storico e linguistico, lo studio delle strutture grammaticali e lo sviluppo delle tecnologie informatiche; organizza inoltre corsi di preparazione alla lingua italiana, convegni di studio e seminari.

Progetto Alternanza scuola-lavoro con Positanonews

Amitrano Anna e Starita Rossella