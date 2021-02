A Salerno viva il Carnevalentino 2021

Salerno, la città della Scuola Medica e del duca Arechi II si prepara a festeggiare Carnevalentino, è tutto pronto infatti per la festa più goliardica dell’anno, ma non temete assembramenti sarà tutto rigorosamente on-line sia l’evento dedicato al Carnevale che quello dedicato alla festa degli innamorati: San Valentino. In previsione, infatti, delle restrizioni anti-Covid che molto probabilmente adotterà il Governatore Vincenzo De Luca che a Salerno ha cominciato la sua carrira politica, in quest’inizio del 2021, che ci vede ancora alle prese con pandemia e una campagna vaccinale che con appena 2 milioni di vaccinati è ben lontana dall’auspicabile raggiungimento dell’immunità di gregge, non si è voluto negare del tutto la festa a bambini e innamorati, così a Salerno si è organizzato un grande happening grazie al quale adulti e bambini avranno a disposizione decine di contenuti multimediali per trascorrere in allegria queste due ricorrenze che hanno una domenica in comune. L’organizzazione è stata affidata a “Ma Dove Vivono I Cartoni?” che ha programmato una serie di appuntamenti online dove mascherarsi, seguire laboratori creativi , cimentarsi nelle ricette classiche di questo periodo, ballare e festeggiare. Il 14 febbraio quindi spazio al Re Carnevale e alle più belle storie d’amore delle fiabe, seguirà il laboratorio “I baci al cioccolato“. Infine il 16 febbraio, martedì grasso, sarà la volta di un mega party online che prevede anche la premiazione della maschera più originale. Per prenotarsi inviare un messaggio whatsapp al 3272540679.