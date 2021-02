A Napoli appuntamento domani 4 febbraio con la mostra collettiva “Andamento Lento”

Napoli – Con la collettiva ‘Andamento Lento’ dedicata a Napoli, domani 4 febbraio, apre nel cuore del centro storico di Napoli, in via Toledo 66, una nuova galleria, ‘Spot home gallery’. L’ideatrice, Cristina Ferraiuolo, in questo modo vuole rendere omaggio ad una vecchia attività di famiglia e nel contempo realizzare un sogno personale, quello di dar vita ad un luogo dove poter promuovere la fotografia contemporanea e le sue contaminazioni. La mostra presenta otto artisti internazionali che propongono altrettante piccole mostre in un’unica esposizione composta da quasi 100 immagini. Il fotografo americano Michael Ackerman si immerge nel ventre più oscuro della città; per il norvegese Morten Andersen Napoli diventa invece una delle sue “Untitled.Cities” fantascientifiche. Luca Anzani, partenopeo, sceglie le immagini stranianti della serie Amartema. Lo svedese Martin Bogren sceglie Napoli come centro del suo progetto Italia.

Lorenzo Castore, fiorentino, presenta l’installazione audiovisiva Sogno 5#, realizzata insieme con Irene Alison, racconto dell’Ospedale Psichiatrico Leonardo Bianchi a oltre trent’anni dalla sua chiusura ufficiale. Stone butterfly di Cristina Ferraiuolo è un lavoro di ricerca sull’incandescente universo femminile che abita le strade del capoluogo campano. Il newyorkese Adam Grossman Cohen propone fotogrammi di filmati Super 8 girati a Napoli, Richard Park, francese, con la sue serie Les Fiancés (I Promessi Sposi), fotografa le auto parcheggiate in fila sui marciapiedi. Si tratta di opere fotografiche realizzate nell’arco di vent’anni a Napoli. “Pur consapevoli del generale stato di incertezza e di sospensione, dopo avere rimandato più volte l’inaugurazione nel corso del 2020, abbiamo deciso di aprire Spot home gallery. Diffondere arte e bellezza è un’urgenza. Una galleria d’arte è un presidio di senso, deve esistere e resistere.” Cristina Ferraiuolo

a cura di Luigi De Rosa

info: (Opening: il 4; 5 ; 6 ; 7 febbraio 2021, prenotazione obbligatoria su www.spothomegallery.com fino al 30 giugno).