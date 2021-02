A Napoli altro caso Higuain ? Osimhen dimostri il suo valore in campo

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Andrew Osimhen, fratello dell’attaccante azzurro Victor Osimhen

18.02.2021

Prima di una partita delicata ed anche complicata per numerosi infortuni, e casi di Covid, con assenze importanti in difesa e in attacco, alla radio un parente stretto del calciatore più costoso si permette di criticare Gattuso e la squadra.

In passato già abbiamo assistito ed ascoltato numerose polemiche con invadenze su gestione del calciatore Higuain dentro e fuori dal campo. Ci sembra eccessivo questo commento critico in quanto l’attaccante Osimhen fino d oggi non ha espresso il potenziale che si aspetta l’allenatore in campo. La società è stata troppo elastica per la disponibilità degli impegni internazionali. Per accontentare l’atleta presente in nazionale oggi ne subisce condizionamenti e gravi problemi di incisività sul fronte dell’attacco azzurro. Il ritorno a Napoli con un grave infortunio alla spalla per i cui tempi i recupero sono stati lenti. Tutti in ansia per il suo stato di salute e l’atleta cosa fa si diverte in privato e in pubblico.Inoltre il contagio per il Covid probabilmente preso per un festicciola allegra e noi sportivi e tifosi nonchè addetti ai lavori dobbiamo ascoltare una critica pretestuosa. Osimhen non mi sembra pronto e non adatto a un tipo di gioco che vuole fare il mister . Se la condizione fisica è approssimativa e non si regge sulle gambe. Non è colpa della società e nemmeno del notro mister se il ragazzo colpito dal virus poi ha dovuto sopportare fatiche dure per il recupero. Speriamo in un sua gestione intelligente fatta con ponderatezza e con allenamenti specifici. Lo staff tecnico sta facendo di tutto per portare il Napoli a migliorare il gioco e fare vittorie convincenti. Osimhen è a corto di forma per sue precise responsabilità e non per il concetto di gioco e modulo scelto da mister Gattuso.

Attendiamo il miglior goleador con i fatti del campo. GIMAX