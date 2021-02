A Camogli (Genova) crolla il cimitero e decine di bare finiscono in mare

Erano da poco passate le 15.00 di oggi quando a Camogli, in provincia di Genova, si è staccata una frana di grosse dimensioni dalla strada statale Aurelia ed ha interessato una parte del Cimitero cittadino. Le conseguenze sono state devastanti perché il materiale franoso ha trascinato con sé più di 200 bare, alcune sono rimaste in bilico sul precipizio ed altre sono finite in mare.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Rapallo per mettere in sicurezza la zona. I sommozzatori hanno poi cominciato la difficile operazione di recupero delle bare.

Le cause della frana sono ora da accertare anche se da un po’ di tempo la zona sottostante il cimitero era interessata da lavori per la messa in sicurezza della falesia che era a rischio a causa della forte mareggiata del 2018 e dal maltempo che ha imperversato in questo ultimo periodo.