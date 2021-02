A BARI LA FAMIGLIA DE LAURENTIIS CHIAMA CARRERA

Massimo Carrera è il nuovo allenatore del Bari: ufficiale

BARI – In casa Bari si volta pagina e si ricomincia da Massimo Carrera. L’allenatore lombardo si è legato contrattualmente ai galletti fino al prossimo giugno, con opzione di rinnovo in caso di promozione in Serie B. Ecco il comunicato ufficiale:

“SSC Bari rende noto l’accordo tra la Società biancorossa e il tecnico Massimo Carrera che assumerà l’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra fino al prossimo giugno, con prolungamento automatico fino al giugno 2022 in caso di promozione. Domani, definite le pratiche di tesseramento, il neo tecnico dirigerà il suo primo allenamento. Carrera, nato a Pozzuolo Martesana (Milano) il 22 aprile del ’64, è il 71° allenatore della storia biancorossa, lui che ha già vestito la maglia dei galletti da calciatore (dal 1986 al 1991) e con cui ha vinto la Mitropa Cup nel ’90. Dopo aver conquistato da calciatore un campionato di Serie A (1994-95), una Coppa Italia (1994-95), una Supercoppa italiana (1995), una Coppa UEFA (1992-93) e una UEFA Champions League (1995-96), sempre con la casacca della Juventus, oltre ad una promozione in Serie A (1999-00) con l’Atalanta, è stato nello staff di Antonio Conte sia nella Juventus (2011-2014) che in Nazionale (2014-2016), prima di intraprendere la carriera da allenatore che lo porterà a vincere uno scudetto e una Supercoppa in Russia con lo Spartak Mosca (2017) e a guidare l’AEK Atene al terzo posto nello scorso campionato greco. Con lui Gianluca Colonello (allenatore in seconda) e Guido D’Urbano (preparatore atletico). A mister Carrera un caloroso bentornato nella famiglia Bari”.

Collaboratore di Antonio Conte ai tempi della Juventus, Carrera ha allenato anche Spartak Mosca e AEK Atene. Ora il ritorno in Italia col Bari.

CURRICULUM

Massimo Carrera torna in Italia. A chiamarlo è la famiglia De Laurentiis, che ha deciso di affidare a lui la panchina del Bari in sostizione di Gaetano Auteri.