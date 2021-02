Inzaghi si gioca una fetta di salvezza

Per farlo serve continuità, di prestazione e risultati. E sono proprio questi due aspetti che il tecnico chiede alla sua squadra, alla vigilia della gara con il Benevento di SuperPippo Inzaghi. “Domani – dice – mi aspetto una partita convincente. Dobbiamo ripetere la prestazione fatta con il Parma, essere attenti ai dettagli. Le prestazioni ci sono sempre, ormai non è più una questione tecnico/tattica ma di mentalità: è quello che rende una prestazione vincente. Speriamo di continuare con i risultati. Dobbiamo lavorare su di noi, a prescindere dagli avversari”. Per trovare continuità, Mihajlovic punta a darne anche agli uomini, a partire da Barrow nel ruolo di punta centrale, autore di una doppietta a Parma: “Musa, per affermarsi, dovrà fare almeno altre 6/7 doppiette così. Siamo contenti che si sia sbloccato e speriamo continui così”. Stesso discorso per il ritrovato Sansone, autore di due assist nell’ultimo match: “E’ ritornato a disposizione, sta bene ed è un giocatore importante: sono contento per lui”. Il tecnico scioglie anche i due dubbi di formazione della vigilia. Spazio a Dominguez in coppia con Schouten in mediana, e continuità anche a Skov Olsen, con Orsolini che partirà dalla panchina.