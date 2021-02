21 bambini positivi ad Atena Lucana, chiusa la Scuola dell’Infanzia fino al 7 marzo

Il sindaco di Atena Lucana ha disposto con propria ordinanza la chiusura della Scuola dell’Infanzia fino al prossimo 7 marzo a causa di un preoccupante focolaio da Covid 19.

Lo stesso provvedimento, ancora in vigore sino a data da destinarsi, era stato adottato lo scorso 12 febbraio per la scuola primaria e secondaria del paese del Vallo di Diano che conta poco più di 2mila abitanti. Al momento sono 34 le persone positive di cui 21 bambini, ma si attendono gli esiti di altri tamponi effettuati nella giornata di ieri. Il comune di Atena Lucana, nel corso della prima ondata, è stato anche zona rossa per circa un mese.