15 Febbraio 2017: Real Madrid-Napoli con Maradona negli spogliatoi

“Il 15 Febbraio 2017 si giocava Real Madrid-Napoli al Santiago Bernabeu: era l’andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League. Quella sera, in quello stadio, c’erano circa 15.000 tifosi partenopei che sognavano l’impresa. Lorenzo colse in controtempo Navas, il portiere blancos e, con un capolavoro e un pizzico di follia, regalò un vantaggio pazzesco che portò euforia e gioia immensa. La gara terminò con una sconfitta per 3 reti a 1, con qualche rimpianto per le occasioni non sfruttate che avrebbero potuto rendere più dolce la serata. Prima della gara, nello spogliatoio, venne anche Diego Maradona”. Questo è lo splendido ricordo del dottor Alfonso de Nicola, ex medico del Napoli. La settimana prossima, esattamente il 24 febbraio, sarà invece l’Atalanta a vivere l’emozione di affrontare il Real Madrid per la partita di Champions League. Il Real Madrid attualmente è in grande difficoltà: eliminato dalla Copa del Rey per mano dell’Alcoyano e dalla Supercoppa per colpa del ko contro l’Athletic Bilbao, è secondo in classifica di Liga, a -5 dall’Atletico Madrid primo e con 2 gare in più già giocate e dovrà riporre le speranze nella Champions per cercare di slavare la stagione.