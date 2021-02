Ripensare la casa nel suo arredo interno, alla luce dell’emergenza covid, è uno degli obiettivi impellenti di noi arredatori. La famiglia media vive con disagio lo smart working dei genitori, anche di uno solo di essi, e di figli che studiano e frequentano la scuola in didattica a distanza. Pensate al numero di computer necessari, e agli accessori per poterli far funzionare, ai luoghi o ai punti di appoggio, che devono essere necessariamente diversificati e silenziati. Impensabile mettere tutti intorno ad un tavolo, sia per l’elettrificazione , che per gli strumenti accessori e soprattutto per parlare. Senza considerare che non in tutti i punti delle case c’è una buona ricezione wifi, penso alle abitazioni su due livelli, o a quelle antiche con mura fortemente spesse. Una volta trovato il punto giusto ricettivo, dobbiamo conciliare con i vari rumori che possono interferire, dalla strada, dalla lavatrice o lavastoviglie, dal fratellino più piccolo che vede i cartoni. Insomma ,i problemi non sono pochi. Noi di Casa Giorno & Notte abbiamo pensato di proporvi il supporto, semplice e applicabile ovunque .Si tratta di un piano pensile spesso e lungo a misura con svariatissime finiture da integrare i tutti gli ambienti , dal soggiorno alla cucina ala corridoio.

