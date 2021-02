► L’𝐎𝐬𝐩𝐞𝐝𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐕𝐢𝐜𝐨 𝐄𝐪𝐮𝐞𝐧𝐬𝐞 𝐜𝐡𝐢𝐮𝐝𝐞𝐫𝐚̀ ◄

Nonostante le promesse della politica lโ€™ospedale di Vico Equense chiuderร . Eโ€™ detto a chiare lettere nel piano di fattibilitร , dove si parla di un unico plesso ospedaliero,ย al posto di Sorrento e Vico Equense, a Santโ€™Agnello.ย Nonostante le rassicurazioni, dopo gli incontri dei sindaci della Penisola Sorrentina a Napoli con il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca.

A sentire i politici locali tutti si impegneranno per la salvaguardia dellโ€™ospedale De Luca e Rossano.

Non sappiamo piรน come dirvelo, mentono sapendo di mentire.

Se non credete a noi, credete almeno a quello che loro stesso hanno scritto e sottoscritto.

ยซLa proposta fa propri gli orientamenti del Piano di Ristrutturazione e riqualificazione della rete ospedaliera, che punta su ๐ฎ๐ง ๐ฆ๐ข๐ง๐จ๐ซ ๐ง๐ฎ๐ฆ๐ž๐ซ๐จ ๐๐ข ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฌ๐ข๐๐ข maggiormente qualificati sia dal punto di vista strutturale che organizzativo, e dichiara ormai ๐ข๐ง๐๐ข๐ฌ๐ฉ๐ž๐ง๐ฌ๐š๐›๐ข๐ฅ๐ž ๐ฅ๐š ๐ซ๐ž๐š๐ฅ๐ข๐ณ๐ณ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐๐ข ๐ฎ๐ง ๐ฎ๐ง๐ข๐œ๐จ ๐จ๐ฌ๐ฉ๐ž๐๐š๐ฅ๐ž in grado di rispondere efficacemente in maniera autonoma alla domanda di tipo emergenzialeยป.

Cโ€™รจ bisogno di aggiungere altro?