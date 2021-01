Vietri sul Mare: Mariantonia Tafuri nuova coordinatrice della Protezione civile

Vietri sul Mare. Mariantonia Tafuri è la nuova coordinatrice del nucleo di protezione civile di Vietri sul Mare. Una lunga esperienza nel settore sociale e sanitario, Mariantonia Tafuri è stata nominata, ora, dal sindaco Giovanni De Simone e dal consigliere comunale delegato alla protezione civile Salvatore Pellegrino, alla guida del gruppo, di recente costituzione, che raccoglie già venti volontari.

“E’ un onore per me – spiega Mariantonia Tafuri – guidare il nucleo di protezione civile del mio paese. Un incarico che ho accettato con entusiasmo e sono già al lavoro per portare avanti diverse iniziative. Ringrazio il sindaco Giovanni De Simone e il consigliere Pellegrino per la nomina ricevuta”.