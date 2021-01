Vietri sul Mare, l’assessore della Regione Campania Armida Filippelli in visita alla città

Vietri sul Mare. Il sindaco Giovanni De Simone, con un post sulla sua pagina Facebook, comunica che: “Questa mattina abbiamo avuto l’onore di avere per le strade della nostra città l’assessore alla formazione della Regione Campania Armida Filippelli per parlare della nascente scuola di ceramica e di progetti futuri per il nostro magnifico territorio. Tra i colori delle nostre botteghe ceramiche e la meravigliosa aula consiliare con l’architetto Antonio Forcellino”.