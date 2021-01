Rai 2, nella rubrica Costume & Società ha dedicato uno speciale alla Ceramica Artistica Solimene di Vietri sul Mare, una delle eccellenze dell’artigianato italiano. L’azienda ha una tradizione centenaria e la loro produzione, interamente realizzata a mano, è oramai diventata famosa in tutto il mondo. Le ceramiche Solimene riescono a coniugare arte e bellezza, portando avanti negli anni una tradizione familiare che ha contribuito a rendere il nome di Vietri sul Mare famoso in tutto il mondo, un vanto per la costiera amalfitana.