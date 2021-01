Vietri sul Mare, da martedì 19 gennaio derattizzazione su tutto il territorio comunale

Vietri sul Mare, costiera amalfitana. Il Consigliere Delegato alle Politiche Ambientali Salvatore Pellegrino rende noto che martedì 19 gennaio, come da calendario prestabilito, sarà effettuata derattizzazione su tutto il territorio di Vietri capoluogo e nei giorni a seguire su tutto il territorio Comunale. Pertanto si invita la cittadinanza a non usare veleni “fai da te” pericolosi per ingestione per animali domestici.