Vietri sul Mare, costiera amalfitana. Il sindaco Giovanni De Simone, pubblica un post corredato da foto sulla sua pagina Facebook, attraverso il quale rende noto che, dopo un periodo di fermo, riprendono i lavori di riqualificazione urbana a Via Gianturco nella frazione di Raito. Il primo cittadino sottolinea come questo rappresenti una svolta per il territorio comunale.