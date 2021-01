Vietri sul Mare: coltellate al vicino di casa. “Sconto” di due settimane

fedeli increduli e prendeva a calci e pugni la porta della sacrestia, continuando a minacciare il vicino. A quel punto, i presenti allertavano gli agenti di polizia che, giunti sul posto, arrestavano l’uomo, non prima che quest’ultimo avesse opposto resistenza, colpendo con calci e pugni l’ispettore che era a capo della pattuglia della volante, provocandogli contusioni a volto e ginocchio Finito a processo, Laierno era stato condannato dai giudici del Tribunale di Nocera Inferiore a cinque anni e tre mesi, sentenza confermata dalla Corte d’Appello e da lui impugnata. La Suprema Corte, accogliendo un solo motivo di ricorso, ha rideterminato la condanna, “scontando” due settimane al 53enne, riducendo così la pena a cinque anni, due mesi e quindici giorni. La lite che vide coinvolti i due vicini di casa, ebbe un forte eco non solo a Vietri sul Mare e nel territorio cavese, non fosse altro per dove si concluse la fuga del ferito, che trovò riparo in chiesa mentre era in corso la messa.