Vietri sul Mare, bando per erogazione contributi di sostegno alle famiglie

Vietri sul Mare. Il sindaco Dott. Giovanni De Simone ed il Consigliere con delega alle Politiche Sociale Vincenzo Alfano rendono noto che: L’Amministrazione Comunale, visto il vigente regolamento per interventi assistenziali di natura economia a favore di persone indigenti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 22 febbraio 2002 n. prot. 2905, rende noto che a partire dal 19/01/2021 fino al 19/02/2021 è possibile presentare la richiesta per l’erogazione di un contributo “Una Tantum” finalizzato a soddisfare particolari esigenze non coperte da altri Servizi del Comune.

Si evidenzia che eventuali domande presentate prima della pubblicazione dell’avviso e del presente manifesto non saranno tenute in considerazione.

Il sussidio economico, “una tantum”, è fissato nell’importo massimo di € 100,00 per ciascun nucleo familiare che versi in una condizione economica disagiata in una situazione di emergenza individuale o familiare.

Le domande, redatte secondo il modello predisposto dal Comune, dovranno contenere oltre ai dati anagrafici ed alle altre informazioni richieste, l’autocertificazione circa i redditi posseduti da ogni componente del nucleo familiare (ISEE) nonché l’eventuale percezione del reddito di cittadinanza con indicazione del contributo ricevuto.

Il requisito per l’erogazione del contributo è un reddito familiare ISEE inferiore all’importo della pensione minima erogata dall’INPS (attualmente € 6.702,54). Qualora le richieste siano superiori all’importo stanziato dal Comune per la presente misura di sostegno i contributi verranno erogati fino a concorrenza della somma disponibile secondo l’ordine di graduatoria stilato in funzione dei dati reddituali, dei contributi percepiti a titolo di reddito di cittadinanza.

Il fac-simile di domanda potrà essere scaricato dal sito web del Comune http://www.comune.vietri-sul-mare.sa.it o ritirato presso l’ufficio protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00, il martedì ed il giovedì pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 18.00, e presentato presso l’ufficio protocollo o mezzo email ai seguenti indirizzi: protocollo@pec.comune.vietri-sul-mare.sa.it; protocollo@comune.vietri-sul-mare.sa.it entro e non oltre le ore 12.00 del 19/02/2021.

Alla scadenza del periodo di presentazione delle istanze, l’Ufficio Servizi Sociali del Comune provvederà ad istruire le stesse per la Commissione Comunale Assistenza, corredandola della relazione finale dell’Assistente Sociale e di eventuali accertamenti da parte del Comando Polizia Municipale.