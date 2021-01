Buone notizie dal comune di Vietri sul Mare. Il sindaco Giovanni De Simone, con un post sulla sua pagina Facebook, rende noto: “Oggi registriamo otto guariti, il totale dei positivi sul nostro territorio scende ad una sola persona, al cui auguriamo la più veloce guarigione. L’invito, nonostante il dato positivo è di non abbassare la guardia per non tornare ad avere numeri elevati di contagiati”.