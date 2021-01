Vico Equense vive in maniera un po’ più triste questa giornata dell’Epifania caratterizzata dal tradizionale corteo delle “Pacchianelle” fermato quest’anno dall’emergenza Covid. Il sindaco Andrea Buonocore, intervenuto alla fine della celebrazione religiosa, ha osservato: “Il prezzo che dobbiamo pagare di questa emergenza Covid c’è anche il doverci privare, in questa giornata che per la nostra città non è la giornata della Befana ma delle Pacchianelle, di questa gioia e di questa emozione che da 112 anni attraversa le strade della nostra città. E’ il prezzo che dobbiamo pagare perché impariamo ad apprezzare quanto avevamo e ci è stato tolto. Ci auguriamo per la nostra città il ritorno alla normalità, dobbiamo apprezzare tutte le cose che verranno e che ci sono state tolte da un nemico invisibile: un abbraccio, una stretta di mano, una condivisione”.

(foto e video di Viviana Vanacore)