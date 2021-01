Vico Equense. Rinviata la 112ma edizione delle Pacchianelle

Rinviata a causa dell’emergenza sanitaria la 112ma edizione della sfilata delle Pacchianelle, lo storico presepe itinerante che si svolge a Vico Equense da oltre cento anni. Per la seconda volta nella loro storia, gli oltre 300 figuranti in abiti pastorali ispirati al presepe napoletano del settecento, non sfileranno per le strade della Città. L’unica interruzione delle Pacchianelle risale al 6 gennaio 1981, quando furono fermate dal terremoto, che il 23 novembre 1980 colpì la Campania e la Basilicata. La tradizionale sfilata iniziò nel 1909 e da allora si ripete ogni anno nel giorno dell’Epifania chiudendo le festività natalizie del Comune. Il corteo, inserito nell’elenco del patrimonio culturale immateriale della Regione Campania, è organizzato dal Convento dei Frati Minimi di San Vito con il patrocinio del Comune di Vico Equense. Una tradizione che si rinnova ogni anno, nata dall’idea di Frà Pasquale Somma, divenute, col tempo, storia del Convento di San Vito e simbolo popolare di identità locale.