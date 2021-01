Vico Equense. Prorogata la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole superiori fino al 16 febbraio

Prorogata fino al 16 febbraio la sospensione dell’attività didattica in presenza per gli istituti di istruzione superiore cittadini. Lunedì prossimo, 1 febbraio, era infatti la data fissata per il rientro in classe degli alunni degli istituti scolastici “Francesco de Gennaro”, Marconi-Galilei e paritario Manzoni. Considerato che la diffusione del contagio da Covid-19 in ambito locale mantiene tuttora la sua criticità, data la costanza dei casi rilevati è richiesta necessariamente l’insistenza di misure rigorose di contrasto, ai fini della tutela della salute pubblica. “Nel periodo di osservazione compreso tra il giorno 18 e il 26 gennaio, – si legge nel provvedimento – l’Unità di Crisi del centro Operativo Comunale ha evidenziato un ulteriore incremento dei casi di positività al Covid-19, anche se di poche unità, con un numero di attualmente positivi al Covid-19 pari a 89. Quindi è assolutamente necessario adottare ogni idoneo provvedimento – continua l’ordinanza – finalizzato ad eliminare quelle situazioni di rischio connesse con la frequenza scolastica, in particolare occorre evitare ipotetiche situazioni di assembramento nel contesto degli Istituti di Istruzione Superiore, la cui popolazione scolastica proviene anche da territori extracomunali, ovvero da territori nei quali è ancora particolarmente consistente la diffusione del virus.”