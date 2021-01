Vico Equense, open day in streaming dell’istituto alberghiero

Vico Equense, sabato 23 gennaio open day in streaming dell’Istituto Professionale Alberghiero “F. De Gennaro” sito in Via Santa Maria del Toro. Alle ore 10.00 il saluto di benvenuto del D.S. dott. Salvador Tufano, video presentazione della scuola, corso di accoglienza, corso di sala, corso di pasticceria, corso di cucina e tanto altro alla scoperta dei vari percorsi formativi.

Sarà possibile seguire la diretta collegandosi su www.facebook.com/alberghierovicoofficial