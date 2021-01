Vico Equense. L’addio a Michele di Rossella Staiano. Un ricordo commovente del suocero Michele Maresca, chef di cucina, uomo amato e stimato da tutti ad Arola , strappato via da un male incurabile improvviso. Un grande dolore per tutti, da Positanonews un abbraccio e condoglianze a tutta la famiglia.

Non posso spiegarti cosa significa avere dentro un buco, una voragine che, senza preavviso, sa risucchiare tutti i pensieri e le energie, che mescola i ricordi rendendoli ingarbugliati, tanto da non permettere più di capire davvero cosa è realmente accaduto e cosa no. Non posso spiegarti cosa vuol dire essere inondata all’improvviso da immagini che avresti voluto non vedere, che non se ne vanno anche se tu sei convinta di aver fatto del tuo meglio, anche se non è bastato, non posso spiegarti come ci si sente a rincorrere una spiegazione, ad affaticarsi inutilmente nel tentativo di riempire un vuoto, che banalmente non finisce.

Non posso spiegarti che in alcuni momenti le parole servono a poco, spostano solo aria, non posso spiegarti, solamente stare in silenzio, sapendo che tutto ciò che serve è racchiuso in una presenza.

Non ti posso spiegare di cosa avrei bisogno, perché mi mancano le parole.

Non ti posso spiegare quanto mancherai.

Ciao Michele ❤