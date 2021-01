Vico Equense, il sindaco Buonocore: “Per Largo dei Tigli interventi immediati. Nessun pericolo per la scuola”

Vico Equense. Positanonews ha ascoltato in eslusiva il sindaco Andrea Buonocore relativamente alla frana che ha interessato Largo dei Tigli nella serata di ieri. Il primo cittadino ha dichiarato: “Interverremo subito. Rassicuriamo i genitori perché non c’è alcun pericolo per la scuola, la zona in cui si trova l’istituto scolastico non è assolutamente a rischio. Eseguiremo dei lavori anche in tutto il centro storico che erano già in programma per la riqualificazione dell’area”.