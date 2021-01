Il sindaco Andrea Buonocore, durante la diretta di oggi pomeriggio, è intervenuto in primis sugli arresti avvenuti qualche giorno fa: “Esprimo una dura condanna a nome personale e dell’intera amministrazione comunale per i fatti che hanno portato agli arresti di qualche giorno fa. Telefonicamente ho già sentito il Comandante Giudice della nostra stazione dei Carabinieri ed il capitano Iannucci della Compagnia di Sorrento, con il quale mi sono congratulato per l’operazione portata a termine con professionalità, serietà e competenza, estirpando dalla nostra città queste persone che non appartengono alla nostra cultura ed alla nostra tradizione”.