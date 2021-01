Vico Equense. Il sindaco Andrea Buonocore, durante la diretta di oggi pomeriggio, affronta la questione scuola: “Prendere delle decisioni ed assumersi delle responsabilità non è mai facile. La Regione ha deciso che la scuola in presenza parte lunedì prossimo. Abbiamo avuto anche un incontro con tutti i sindaci della penisola sorrentina ed abbiamo deciso di far ripartire la scuola pur se tra mille perplessità e difficoltà. Abbiamo deciso di riaprire da lunedì 11 gennaio solo le classi di prima e seconda elementare. A Vico Equense chiuderemo le scuole materne private e pubbliche perché vogliamo ancora vedere l’andamento dei contagi e sappiamo che i bambini sono poco inclini al rispetto di certe regole. Se l’andamento dei contagi procede come speriamo dal 18 gennaio o al massimo dal 25 gennaio apriremo anche le scuole materne”.

Infine ha comunicato i dati relativi al contagio in città: “Attualmente i positivi a Vico Equense sono 56 a fronte dei 51 dell’1 gennaio. In questa settimana c’è stato, quindi, un lieve aumento dei numeri. Continuano però le guarigioni ed anche i ricoverati in terapia intensiva sono tornati a casa e stanno bene. Restano ancora un paio di cittadini ricoverati le cui condizioni non destano preoccupazioni”.