Vico Equense . Il sindaco Buonocore chiarisce a Positanonews “La scuola va organizzata bene, non dalla sera alla mattina”

Vico Equense ( Napoli ) . Il primo cittadino chiarisce a Positanonews la chiusura della scuola per questi giorni e l’inizio per lunedì, e ha ragione “La scuola va organizzata bene, sopratutto in un territorio come il nostro di 30 chilometri quadrati, uno dei più vasti d’ Italia , con 17 corse scolastiche da coordinare , non ci possiamo svegliare dalla sera alla mattina con disposizioni nuove da applicare – spiega il sindaco Andrea Buonocore a Positanonews -, la nostra è una scelta organizzativa , sia per noi che per i genitori, noi siamo pronti , ma vogliamo che sia tutto ben organizzato e quindi riapriremo per lunedì. Dunque non è una scelta dovuta alla curva epidemiologica , ma principalmente al trovarsi di fronte a decisioni improvvise verso le quali occorre dare la migliore organizzazione possibile, certo è che noi amministratori locali non possiamo trovarci dalla sera alla mattina a organizzare servizi , sopratutto quando si tratta di realtà grandi e complesse come le nostre. In ogni caso si tratta di un rinvio di un paio di giorni.”.