Vico Equense. I residenti del Largo dei Tigli “Un rumore come di un tonfo, pensavamo a un testacoda. Qui zona abbandonata e in degrado”. Scendiamo da Piano di Sorrento arriviamo a Vico e da qui al di sotto del Palazzo Giusso nello slargo vediamo il crollo. Siamo in una delle zone più belle della Penisola sorrentina con vista sul Golfo di Napoli , circondata da palazzi dei Gesuiti, qui c’è anche il Vescovo Alfano della Diocesi di Castellammare di Stabia Sorrento , frutto di lasciti. Questa area però, interessata di recente da lavori di metanizzazione e per le fognature, è abbandonata a se stessa, da oltre mezzo secolo nessun intervento alle mura di contenimento della piazza, che si sono rivelata completamente incapaci di mantenere qualsiasi movimento. Le piogge insistenti hanno favorito uno smottamento che solo per miracolo non ha provocato dei morti, a fianco c’è la scuola ed i genitori vogliono garanzie.