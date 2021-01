Vico Equense. I genitori dopo il crollo al Largo dei Tigli vicino la scuola “Prima di mandare a lezione i nostri figli fate perizia”

Vico Equense ( Napoli ) . Riceviamo e pubblichiamo

Alla luce di quanto emerge di quanto accaduto giù al largo dei tigli limitrofe alla scuola di secondo grado dove a breve ci saranno i nostri figli, probabilmente, a rientrare per lezioni in presenza.

Noi cittadini, credo di parlare a nome di tante persone, chiediamo che venga fatta perizia tecnica per fare luce o chiarezza sull’accaduto.

Adesso BASTA…. Vogliamo risposte concrete e esaustiva da parte di tecnici qualificati.