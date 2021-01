Vico Equense, giornata mondiale della pizza. Il sindaco: “La nostra pizza è condivisione”

Vico Equense. Il sindaco Andrea Buonocore, in occasione della giornata mondiale della pizza, pubblica un post sulla sua pagina Facebook: «Si celebra oggi la Giornata Mondiale della Pizza e quindi anche per la nostra Città di Vico Equense è una ricorrenza speciale. La pizza vicana, la celebre pizza “a metro”, rappresenta una eccellenza a livello internazionale e che abbiamo ulteriormente valorizzato attraverso la Festa della Pizza, un evento che ogni anno riscuote grande successo. Purtroppo, nel 2020 – per ovvi motivi – la Festa della Pizza non c’è stata, con grande rammarico da parte di tutti noi.

La pizza vicana, infatti, è condivisione proprio perché appunto “a metro” e quindi da gustare in compagnia. La condivisione è ciò che oggi ci manca di più in assoluto, ma sono convinto che torneremo presto ad abbracciarci. Intanto, il mio personale abbraccio va a tutti coloro che lavorano nelle pizzerie e nei ristoranti di Vico Equense perché il loro comparto è stato particolarmente toccato da questa pandemia. Speriamo di avere a breve la possibilità di goderci tutti insieme una pizza “a metro”».