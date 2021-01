Vico Equense, frana al Largo dei Tigli. Oggi situazione invariata, si attendono sopralluoghi

Vico Equense. Ieri la cittadina in Penisola sorrentina è stata protagonista di un spiacevole episodio in Piazza Largo dei Tigli al Vescovado. Un’automobile è rimasta quasi in bilico tra il dirupo e l’asfalto. La ringhiera, insieme a una buona parte dell’asfalto di Piazza Largo dei Tigli al Vescovado, è franata. Questa area, interessata di recente da lavori di metanizzazione e per le fognature, è abbandonata a se stessa, da oltre mezzo secolo nessun intervento alle mura di contenimento della piazza, che si sono rivelata completamente incapaci di mantenere qualsiasi movimento. Le piogge insistenti hanno favorito uno smottamento che solo per miracolo non ha provocato dei morti, a fianco c’è la scuola ed i genitori vogliono garanzie

Come dimostrano video e immagini di Positanonews, questa mattina ancora non è stato fatto nulla. La situazione resta invariata. I genitori sono preoccupati perché vicino c’è anche una scuola. Si attendono ancora i sopralluoghi delle autorità competenti. Ancora una volta ci rendiamo conto di quante situazioni drammatiche ci siano in Penisola sorrentina.