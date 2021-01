Vico Equense. Covid-19, continua la campagna di registrazione per lo screening di massa: procedura di registrazione attiva fino all’8 gennaio.

L’amministrazione comunale di Vico Equense ha deciso di estendere lo screening con i tamponi antigenici donati dalla Msc Foundation ai Comuni della penisola sorrentina a tutti i cittadini residenti nel comune, in particolar modo, ai genitori degli studenti e al personale scolastico in vista del prossimo rientro in aula. Quattro le postazioni: Arola, Moiano, Massaquano e Vico centro. Il test offre il risultato in pochi minuti e viene effettuato con la stessa modalità del tampone nasofaringeo classico, ma rispetto a questo è meno invasivo. La procedura di registrazione resterà attiva da oggi, fino all’8 gennaio alle ore 14. Successivamente sarà pubblicato sulla home page del sito istituzionale dell’Ente il calendario dei prelievi che si terranno sabato 9 gennaio 2021.