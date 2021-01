Vico Equense: 15 nuovi positivi in tre giorni

Vico Equense. Il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) ha pubblicato il nuovo report dei dati sull’emergenza Covid-19, aggiornato a ieri sera. Da martedì scorso, 12 gennaio, a oggi, l’incremento dei nuovi positivi è di 15 unità, che porta il totale a 85. Sempre oggi si terrà la terza giornata di screening gratuito con i tamponi rapidi antigenici donati dalla Msc Foundation ai Comuni della penisola sorrentina. Ieri a sottoporsi al test sono stati i dipendenti comunali. Domenica, 17 gennaio, invece, in piazzale Giancarlo Siani controlli gratuiti per le persone con disabilità e le loro famiglie.

Rispetto al precedente bollettino, possiamo affermare che questo risulta essere sicuramente migliore, ma non positivo come i bollettini di fine dicembre scorso. Nel dettaglio, rispetto al precedente bollettino la percentuale di tamponi positivi scende dal 15% al 9 % (in linea o leggermente superiore alla media regionale). Il numero medio di casi giornalieri scende dagli 11/12 del precedente bollettino ai 5 di quello attuale. Per il resto, gli attuali positivi scendono di una unità a fronte di 16 guarigioni e 15 contagi.