Vicenda housing sociale: la differenza tra Sorrento e Sant’Agnello. Riceviamo e pubblichiamo una lettera arrivata a Positanonews da un rappresentante degli aventi diritto alle case dell’housing santanellese in merito alla vicenda dell’housing sociale ed alla differenza tra Sorrento e Sant’Agnello.

Egregio Direttore, La prego di fare una pubblica errata corrige in quanto la bocciatura per la costruzione negli ex cantieri Aprea mare di Sorrento non ha nulla in comune con l’ housing Sant’Agnello. In realtà si continua a confondere – non so se volutamente – le due vicende: a Sorrento si voleva costruire su un’area (zona D) dove non si può effettivamente costruire, a Sant’Agnello si è costruito su un’area destinata invece all’espansione residenziale (C2). Due situazioni diverse, ma nessuno vuole capirlo.