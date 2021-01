Allenamento pomeridiano (ore 14) e non mattutino, come inizialmente programmato, per i ragazzi di Salvatore Campilongo, che si ritroveranno al campo sportivo ‘Desiderio’ di Pregiato per ultimare la preparazione in vista dell’impegno di domenica pomeriggio in casa della Vibonese. Alla seduta di lavoro parteciperanno anche i nuovi acquisti: il centrocampista Scoppa e il portiere Kucich. Per la trasferta di Vibo Valentia saranno nuovamente disponibili Matino e Matera, che hanno scontato la squalifica. Domani mattina, alle ore 10, al ‘Desiderio’ si terrà la seduta di rifinitura. Il tecnico metelliano si è presentato in conferenza per presentare la partita che sarà arbitrata da Gabriele Scatena. Il direttore di gara della sezione di Avezzano è al secondo anno in Lega Pro. Ha diretto solamente quattro gare da inizio stagione e non ha precedenti con la Cavese. La giacchetta nera è uno degli arbitri “in media” per quel che concerne lo sventolio dei cartellini gialli; infatti complessivamente sono stati 53, ossia 4 a gara. Discorso diverso per i cartellini rossi dove gli 11 sventolati in 13 gare lo collocano al primo posto tra i direttori di gara, mentre nell’assegnazione dei calci di rigore viaggia su livelli normali (1 calcio di rigore ogni 4.33 partite in media). Nei risultati scaturiti dalla sua direzione risulta un arbitro abbastanza equilibrato, dato che il segno “X” è uscito 5 volte mentre 4 volte è uscito sia il segno “1” sia il segno “2”.Curiosità: nelle 2 gare dirette nel girone C, non è mai uscito il segno “X”.