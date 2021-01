Vergogna Salernitana. Comunicato sulla sconfitta di ieri contro il Pordenone!

Assurdo Salernitana: Comunicato sulla sconfitta con il Pordenone

Si raggiunge l’assurdo con Lotito e la Salernitana. Dopo la sconfitta contro il Pordenone la società del bigamo romano, presidente della Lazio e della Salernitana e questo già dice tanto, ha emesso un comunicato assurdo e irrispettoso per il Pordenone e per il calcio intero. Forse Lotito dovrebbe ricordarsi di quella canzone che dice “Bisogna saper perdere, non sempre si può vincere!”

L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito di alcune segnalazioni apparse su siti sportivi, nonché innumerevoli sollecitazioni ricevute in merito a presunte quotazioni di scommesse sportive ascrivibili alla partita Salernitana – Pordenone, auspica che l’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado possa far presto luce ed accertare l’effettiva caratura della fattispecie che, se accertata, costituirebbe senza alcun dubbio un danno in capo alla Salernitana.