Vasco Rossi – Il nuovo singolo: “Una canzone d’amore buttata via”

Il nuovo singolo di Vasco Rossi, la prima novità musicale del 2021. Il Blasco, come nelle favole, spera che il nuovo anno sia colorato dalle note del cambiamento come nelle parole dolci del brano: “Una canzone d’amore buttata via”. Vasco, ironico e sorridente, dichiara: “Non è mai stata buttata via nessuna canzone d’amore. Non sarà mica, questa, la prima?”

Il testo del brano: Una canzone d’amore buttata via

Sembra strano anche a me

Sono ancora qui a difendermi

E non è mica facile

Hai ragione pure te

Le mie scuse sono inutili

Ma non posso stare senza dirtele

Sembra strano anche che

Io non possa più proteggerti

E non è mica facile

Hai ragione sempre te

Le mie scuse sono inutili

Ma non posso vivere senza di te

Non lasciarmi andar via

Non lasciare che sia

Una stupida storia

Una notte ubriaca

Una sola bugia

Non lasciarmi andar via

Non lasciare che sia

Una canzone d’amore buttata via

Non lasciarmi andar via

Non lasciare che sia

Sembra strano anche a me

Ma non voglio più nascondermi

E non è mica facile

Hai ragione sempre te

E io devo riconoscermi

Ma non è possibile senza di te

Non lasciarmi andar via

Non lasciare che sia

Una stupida storia

Una notte ubriaca

Una sola bugia

Non lasciarmi andar via

Non lasciare che sia

Una canzone d’amore buttata via

Non lasciarmi andar via (Andar via)

Non lasciare che sia (Che sia)

Una canzone d’amore

Non lasciarmi andar via

Non lasciarmi andar via (Andar via)

Non lasciare che sia (Che sia)

Una canzone d’amore buttata

Il rocker di Zocca continua a cantare d’amore, con la speranza che questo inizio anno lasci alle sue spalle il ricordo di un tempo difficile.

a cura di Michele Vario