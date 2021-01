Usa, giustiziata Lisa Montgomery. E’ la prima donna in 70 anni a essere processata: cosa ha fatto

E’ stata uccisa, nell’Indiana, con iniezione letale in un’esecuzione federale Lisa Montgomery, la prima donna a essere messa a morte in 70 anni. Lo comunica il Dipartimento di Giustizia Usa. La sua esecuzione era stata sospesa martedì per consentire una perizia psichiatrica sulla donna: una sospensione che aveva suscitato speranze in quanti nel mondo si oppongono alla pena di morte.