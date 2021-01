Us Angri Calcio, presidente Lanzioni: “Pronti a ripartire in attesa delle decisioni federali”

Il mondo dell’Eccellenza campana prova a suggerire soluzioni ed aspetta decisioni in merito alla ripresa dei campionati. In attesa del confronto con le istituzioni regionali del calcio, delle eventuali proposte da portare sul tavolo della LND, il presidente Armando Lanzione ha voluto comunicare la posizione della società. “E’ una situazione fortemente condizionata dalla pandemia che continua a bloccare ogni tipo di attività agonistica e di conseguenza ogni iniziativa societaria e tecnica. Restiamo vigili in attesa di conoscere le decisioni federali legate al futuro del campionato di Eccellenza, delle probabilità di applicazione del protocollo sanitario in uso nel campionato di serie D, di una data per la ripartenza del massimo torneo regionale. Per i movimenti registrati in uscita abbiamo accontentato delle singole richieste di calciatori che avevano manifestato l’esigenza di giocare in altre categorie dove sono proseguite le attività calcistiche. In qualche altro caso abbiamo accontentato singole esigenze personali. Siamo in attesa di conoscere il destino del campionato: se ripartirà siamo pronti ad operare sul mercato, nel caso in cui dovesse esserci lo stop definitivo allora concentreremo i nostri sforzi per la stagione successiva. Entro fine mese o al massimo nei primi giorni di febbraio si riunirà il consiglio di amministrazione per affrontare ogni tipo di programmazione immediata e futura”.