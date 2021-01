TUTTE LE ULTIME INFO SU GARA COPPA ITALIA NAPOLI – SPEZIA

LE ULTIME SUL NAPOLI – Gattuso dovrebbe passare al 4-3-3, concedendo così un turno di riposo a Bakayoko, schierando una mezzala in più come Elmas oltre a Zielinski e Demme vertice basso. In difesa spazio a Hysaj (favorito su Di Lorenzo) con i titolari Manolas, Koulibaly e Mario Rui davanti ad Ospina ed in attacco il vero dubbio: Petagna ci sta provando ma non dovrebbe farcela dall’inizio (come Mertens ed Osimhen) e quindi spazio a Politano, Lozano versione centravanti ed Insigne.

LE ULTIME SULLO SPEZIA – Italiano deve fare a meno di Nzola, Ferrer, Mattiello, Saponara, Pobega e Piccoli infortunati, oltre al portiere Provedel rimasto a riposo. Le rotazioni iniziano tra i pali con Krapikas, classe ’99 già in campo a Roma, linea difensiva con Erlic e Ismajli con Vignali a sinistra e Bastoni a destra. A centrocampo il napoletano Acampora, Ricci e Deiola ed in attacco Agudelo e Verde (favorito su Farias e Gyasi) in supporto all’unica punta Galabinov che è una scelta obbligata.

NAPOLI-SPEZIA – Giovedì 28 gennaio, ore 21. Stadio: Diego Armando Maradona.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Lozano, Insigne. All. Gattuso

Ballottaggi: Hysaj-Di Lorenzo 51%-49%, Elmas-Lobotka 60-40%, Politano-Petagna 55%-45%

SPEZIA (4-3-3): Krapikas; Vignali, Erlic, Ismajli, Bastoni; Acampora, Ricci, Deiola; Agudelo, Galabinov, Verde. All. Italiano

Ballottaggi: Ismajli-Terzi 55%-45%, Bastoni-Ramos 55%-45%, Acampora-Maggiore 55%-45%

ARBITRO: Fourneau (Galetto – Rossi, IV: Sacchi, VAR: Nasca, AVAR: Longo)