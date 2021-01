Truffe bonus vacanze: ecco le raccomandazioni dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito alcune raccomandazioni per evitare le truffe sull’utilizzo del bonus vacanze, prorogato nel decreto Ristori fino a giugno 2021.

In particolare l’Agenzia invita a diffidare dagli account che sui social offrono la possibilità di convertire in denaro i bonus vacanze attivati attraverso la App IO, ma non ancora utilizzati per un soggiorno turistico

Sono stati segnalati online anche account o banner che pubblicizzano offerte turistiche particolarmente convenienti e che, una volta ottenuti il codice fiscale del cittadino e il codice univoco (o il QRcode) del bonus vacanze, vengono chiusi e “scompaiono” dal web

Si tratta di vere e proprie truffe in cui il bonus viene “bruciato” e non può più essere utilizzato né rigenerato in alcun modo

L’Agenzia delle Entrate elenca alcune regole base per evitare le truffe

Il bonus e gli altri dati devono essere comunicati al fornitore del servizio turistico solo al momento dell’effettivo pagamento dell’importo dovuto per la vacanza

Il componente del nucleo familiare che intende usufruire del bonus deve comunicare al fornitore il codice univoco (o esibire il QRcode), insieme con il proprio codice fiscale, che sarà riportato sulla fattura o documento commerciale emesso a fronte del pagamento

Solo a questo punto, cioè con il pagamento, il fornitore potrà verificare la validità del bonus inserendo il codice univoco, il codice fiscale del cliente e l’importo del corrispettivo dovuto nell’apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate

In caso di esito positivo del riscontro, può confermare a sistema l’applicazione dello sconto. Da questo momento l’agevolazione si intende interamente utilizzata

L’Agenzia sottolinea anche che qualunque diverso utilizzo dei dati relativi al bonus vacanze non è consentito

Il governo, con il decreto Ristori, ha deciso di prorogare il termine per l’utilizzo del bonus vacanze. Gli utenti in possesso del bonus vacanza ancora attivo e non utilizzato, potranno usufruirne entro il 30 giugno 2021

Il bonus vacanze era stato introdotto con il decreto Rilancio di maggio ed è entrato in vigore dall’1 luglio 2020: si tratta di un contributo di 500 euro da utilizzare per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed&breakfast in Italia

Il buono deve essere speso in un’unica soluzione e può essere utilizzato da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso dalla persona che lo ha richiesto

L’80% del bonus viene applicato sotto forma di sconto da parte della struttura ricettiva in cui si pernotta, il resto si può detrarre nella dichiarazione dei redditi dell’anno seguente

Possono ottenere il bonus vacanze i nuclei familiari con ISEE fino a 40mila euro. Per il calcolo dell’ISEE è necessaria la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo